Москва22 мая Вести.Статистика подтверждает, что спрос на советский хрусталь бьет рекорды. О том, по каким критериям оценивают изделия из хрусталя рассказал ИС "Вести" президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов.

За последние два года спрос на хрустальные изделия, изготовленные в советский период, вырос больше, чем наполовину, а цены увеличились на треть, однако не каждый экземпляр из хрусталя ценится высоко.

Состояние должно быть идеальное, потому что любой скол на хрустале сразу снижает цену. Вторым делом нужно посмотреть, насколько он интересный в плане светопреломления. Ну и третий момент - это, конечно, форма, то есть редкость, она тоже немало влияет на стоимость предмета пояснил Архипов

Также на стоимость изделий из хрусталя влияет способ производства: автоматический или ручная работа, наличие или отсутствие клейма, а также подписи завода, оригинальные этикетки и сохранность заводской коробки. А чтобы отличить безделушку от настоящего шедевра, стоит обратить внимание на некоторые факторы, о которых рассказала генеральный директор ООО "Торговый дом" "Гусевский хрустальный завод им. Мальцова" Елена Усенко.

Чаще всего это как раз предметы, выполненные автоматическим путем. В наших изделиях всегда присутствует какая-то изюминка. То есть линия алмазной грани на шестерке бокалов все время будет чуть-чуть отличаться, потому что она сделана человеческими руками сказала Усенко

Также у настоящего качественного хрусталя должна быть идеальная прозрачность, а рассматривая рисунок алмазной грани, можно увидеть оптический эффект калейдоскопа. Поэтому советский хрусталь сегодня - это не только красивый предмет интерьера и память, но и реальные деньги, ведь цены на такой винтаж будут только расти.

За последние два года спрос на хрусталь вырос на 53%, а средняя цена на хрустальные изделия выросла на 35% уточнила руководитель направления ритейл аудит ООО "Эвотор ОФД" Анастасия Корнеева

