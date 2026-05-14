Производители алюминиевых банок пожаловались Мантурову на рост цен на металл

Москва14 мая Вести.Три крупных российских производителя алюминиевой упаковки и полуфабрикатов пожаловались первому вице-премьеру Денису Мантурову на рост цен в России на первичный алюминий и попросили изменить механизм ценообразования, пишет РБК со ссылкой на письма производителей.

Как отмечает издание, подлинность писем подтвердили два источника, в аппарате Мантурова подтвердили получение обращений.

Речь идет о письмах компаний "Кэн-Пак Завод Упаковки", "Алюмар", "Арнест Упаковочные Решения".

Основной проблемой выступает механизм ценообразования "Русала"… Эта компания продолжает привязывать цену для российских потребителей к котировкам Лондонской биржи металлов (LME) и европейской региональной премии (DUP порт Роттердам) говорится в статье

Производители алюминиевой упаковки обратили внимание, что на Лондонской бирже цена алюминия выросла на 43% за год, а европейская региональная премия – на 151%. В итоге в себестоимости алюминиевой банки доля металла достигла 60%, а спрос на продукцию упал, так, в первом квартале 2026 года отгрузка алюминиевой упаковки снизилась на 16% год к году.

Цены на алюминий внутри страны растут в условиях конфликта вокруг Ирана и других геополитических событий, которые никак не связаны с потреблением и производством в России, указал

Компании попросили исключить в ценообразовании на внутреннем рынке влияние иностранных премий и внешних геополитических факторов, временно установить "антикризисные" подходы к ценообразованию, учесть приоритет интересов российских производителей.

В марте Федеральная антимонопольная служба указывала "Русалу" на завышение цен на алюминий для российских потребителей.