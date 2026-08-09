Коллекцию антикварного серебра похитили из исторической усадьбы Великобритании Из старинной усадьбы британского Национального фонда украли антикварное серебро

Москва9 авг Вести.Ценная коллекция антикварных изделий была похищена из исторической усадьбы Бэддсли Клинтон в графстве Уорикшир, которая принадлежит британскому Национальному фонду.

Добычей преступников стали около 25 раритетных предметов, выполненных из серебра, олова и латуни, сообщает газета Telegraph со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди похищенных артефактов особую ценность представляет серебряное блюдо с выгравированным семейным гербом рода Феррерс. На изделии шестигранной формы стоит печать Дороти Миллс — одной из немногих женщин-ювелиров XVIII века.

Представители фонда отметили, что в 1750-х годах стоимость этого предмета составляла около 12 фунтов стерлингов, что равнялось двум годовым окладам домашней прислуги того времени, а его современная оценка достигает 2,3 тысячи фунтов (порядка 3,1 тысячи долларов).

Кроме того, в списке украденного числятся старинный серебряный кубок и пара канделябров. Полиция ведет расследование.

Средневековая дворянская усадьба XV века Бэддсли Клинтон носит статус памятника архитектуры. Она расположена примерно в 25 километрах к юго-востоку от Бирмингема, в западной части центральной Англии.

Ранее в Италии банда грабителей проникла в частный музей и похитила картины Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.