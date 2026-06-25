Власти Ирака опровергли данные о планах выйти из ОПЕК

Власти Ирака назвали домыслами сообщения о возможном выходе из ОПЕК Власти Ирака опровергли данные о планах выйти из ОПЕК

Москва25 июн Вести.Министерство нефти Ирака опровергло данные СМИ о якобы планах страны покинуть ОПЕК.

Ранее агентство Shafaq News со ссылкой на источники в иракском правительстве написало, что Ирак может выйти из ОПЕК, если организация отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти.

Домыслы о том, что Ирак якобы угрожает выйти из ОПЕК, не отражают официальную позицию иракского правительства цитирует агентство INA сообщение иракского Министерства нефти

Иракские власти при этом отметили, что Багдад постоянно просит о пересмотре квот.

Как сообщило министерство, в ОПЕК на их просьбу отреагировали, инициировав процесс пересмотра.