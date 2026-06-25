Москва25 июнВести.Министерство нефти Ирака опровергло данные СМИ о якобы планах страны покинуть ОПЕК.
Ранее агентство Shafaq News со ссылкой на источники в иракском правительстве написало, что Ирак может выйти из ОПЕК, если организация отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти.
Домыслы о том, что Ирак якобы угрожает выйти из ОПЕК, не отражают официальную позицию иракского правительствацитирует агентство INA сообщение иракского Министерства нефти
Иракские власти при этом отметили, что Багдад постоянно просит о пересмотре квот.
Как сообщило министерство, в ОПЕК на их просьбу отреагировали, инициировав процесс пересмотра.