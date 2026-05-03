ТАСС: ОАЭ, вероятно, не будут участвовать во встрече стран ОПЕК+ 3 мая ТАСС: встреча стран ОПЕК+ 3 мая может пройти без ОАЭ

Москва3 мая Вести.Объединенные Арабские Эмираты, объявившие о выходе из ОПЕК и сделки ОПЕК+, вероятно, не примут участия во встрече участников соглашения 3 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По его словам, решение по уровню добычи нефти на июнь может быть принято без учета квоты для ОАЭ. Ранее страна участвовала в регулярных консультациях государств, придерживающихся добровольных ограничений добычи, известных как формат "восьмерки" ОПЕК+.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что семь стран альянса – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир – предварительно договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем.