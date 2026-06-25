Москва25 июн Вести.Власти Ирака рассматривают возможность выхода из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в случае, если предложение Багдада увеличить его квоту на добычу полезного ископаемого будет отклонено. Об этом пишет агентство Shafaq News со ссылкой на источники в иракском правительстве.

Министерство нефти Ирака заявило в четверг, что может пересмотреть членство страны в ОПЕК, если организация не повысит свою квоту на добычу нефти говорится в публикации

Уточняется, что любое решение об увеличении потолка добычи нефти или выходе из ОПЕК будет принято, скорее всего, после визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Вашингтон, который, как планируется, состоится в середине июля.