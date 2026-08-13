Назван срок, когда США завершат вывод войск из Ирака AP: США завершат вывод войск из Ирака к 30 сентября

Москва13 авг Вести.США намерены завершить вывод всех своих военных сил из Ирака к 30 сентября. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По данным агентства, премьер-министр республики Али аль-Заиди встретился с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэдом Купером. Затем премьер сообщил, что 30 сентября станет финальной датой "завершения военной миссии Глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Ираке и завершения вывода ее сил".

Собеседник агентства подтвердил стремление США окончить вывод войск, однако не стал отвечать на вопрос о передислокации военных и количестве бойцов, которые останутся в стране.

Ранее США совместно с Саудовской Аравией нанесли точечные удары по Ираку. Целью стали якобы связанные с Ираном террористы.