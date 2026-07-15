Шеф Пентагона Хегсет призвал Ирак усилить безопасность для сотрудничества с США

Глава Пентагона призвал Багдад нарастить безопасность ради сотрудничества с США Шеф Пентагона Хегсет призвал Ирак усилить безопасность для сотрудничества с США

Москва15 июл Вести.Шеф Пентагона Пит Хегсет по итогам встречи с иракским премьер-министром Али аз-Зейди порекомендовал Багдаду предпринять шаги по усилению национальной безопасности для дальнейшего развития партнерства с США.

В социальной сети X министр написал, что это подразумевает утверждение государственного суверенитета и разоружение проиранских формирований.

Глава оборонного ведомства отметил, что иракские военные формирования несут ответственность за более чем 600 нападений на американских военнослужащих весной 2026 года.

Вашингтон также ожидает от Багдада лидерства в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), необходимость такого шага продиктована завершением международной операции "Непоколебимая решимость" под руководством США, добавил он.

Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству подытожил Хегсет

Ранее стало известно, что объем экспорта нефти из Ирака через Ормузский пролив в апреле сократился в девять раз на фоне вооруженного конфликта в регионе.