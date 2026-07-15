Москва15 июлВести.Шеф Пентагона Пит Хегсет по итогам встречи с иракским премьер-министром Али аз-Зейди порекомендовал Багдаду предпринять шаги по усилению национальной безопасности для дальнейшего развития партнерства с США.
В социальной сети X министр написал, что это подразумевает утверждение государственного суверенитета и разоружение проиранских формирований.
Глава оборонного ведомства отметил, что иракские военные формирования несут ответственность за более чем 600 нападений на американских военнослужащих весной 2026 года.
Вашингтон также ожидает от Багдада лидерства в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), необходимость такого шага продиктована завершением международной операции "Непоколебимая решимость" под руководством США, добавил он.
Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничествуподытожил Хегсет
Ранее стало известно, что объем экспорта нефти из Ирака через Ормузский пролив в апреле сократился в девять раз на фоне вооруженного конфликта в регионе.