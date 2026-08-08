Москва8 авгВести.Иракские силы безопасности арестовали сторонников военизированной группировки, планировавших атаковать беспилотниками (БПЛА) соседнее государство, сообщает телеканал Al Hadath.
Группу из четырех человек арестовали в иракской провинции Бабиль. У боевиков изъяли несколько БПЛА самой современной модификации, подготовленных для атак за пределами Ирака, отмечает телеканал.
По сведениям источников Al Hadath, группа арестованных связана с иранскими специалистами по подготовке боевых дронов.
Официальные подтверждения со стороны властей Ирака по поводу ареста проиранских боевиков в Бабиле пока не поступали.
Телеканал Al Arabiya сообщил 7 августа, что йеменское движение хуситов "Ансар Алла" и иракские вооруженные группировки при координации с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана готовят атаку на Саудовскую Аравию.