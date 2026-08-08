Al Hadath: в Ираке пресекли попытку атаки беспилотниками на соседнюю страну

В Ираке арестовали группировку, готовившую атаку БПЛА на соседнюю страну Al Hadath: в Ираке пресекли попытку атаки беспилотниками на соседнюю страну

Москва8 авг Вести.Иракские силы безопасности арестовали сторонников военизированной группировки, планировавших атаковать беспилотниками (БПЛА) соседнее государство, сообщает телеканал Al Hadath.

Группу из четырех человек арестовали в иракской провинции Бабиль. У боевиков изъяли несколько БПЛА самой современной модификации, подготовленных для атак за пределами Ирака, отмечает телеканал.

По сведениям источников Al Hadath, группа арестованных связана с иранскими специалистами по подготовке боевых дронов.

Официальные подтверждения со стороны властей Ирака по поводу ареста проиранских боевиков в Бабиле пока не поступали.

Телеканал Al Arabiya сообщил 7 августа, что йеменское движение хуситов "Ансар Алла" и иракские вооруженные группировки при координации с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана готовят атаку на Саудовскую Аравию.