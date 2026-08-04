Al Arabiya: Сирия перебросила свои войска к границе с Ираком

Al Arabiya сообщил о переброске войск Сирии к границе с Ираком Al Arabiya: Сирия перебросила свои войска к границе с Ираком

Москва4 авг Вести.Армия Сирии приведена в максимальную боевую готовность, подразделения перебрасываются к границе с Ираком. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

О причинах введения этих мер информации не приводится.

Как сообщает телеканал, несколько дней назад Дамаск проинформировал Багдад о зафиксированной активности пропагандируемых Ираном вооруженных группировок в приграничных районах. Сирийская сторона предупредила, что любые атаки, предпринятые с территории Ирака, получат адекватный ответ, и призвала иракские власти принять меры для предотвращения использования их территории в целях проведения операций против Сирии.

Ранее США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке. По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), были атакованы несколько объектов материально-технического обеспечения и склады вооружений боевиков на востоке Ирака.