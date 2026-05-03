Москва3 маяВести.Военно-воздушные силы (ВВС) Иордании нанесли удары по оружейному складу боевиков на границе с Сирией, сообщает агентство Petra со ссылкой на Минобороны Иордании.
Подобные удары затрудняют работу заводов, мастерских и складов, с которых торговцы оружием и наркотиками осуществляют свою деятельность в Иордании.
В воскресенье на рассвете иорданские вооруженные силы провели операцию по сдерживанию, направленную против ряда объектов, принадлежащих торговцам оружием и наркотиками, на северной границе королевстваотмечает Petra
Операция призвана предотвратить распространение запрещенных веществ и оружия в Иордании.
Телеканал Al Ekhbariya сообщил, что иорданские военные нанесли авиаудар по штабу вооруженных группировок в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.
До этого в окрестностях Дамаска в Сирии прогремел взрыв, пострадал один человек.