Al Ekhbariya: по оружейному складу группировок в Сирии были нанесены авиаудары

В Сирии сообщили об авиаударах по оружейному складу на юге страны Al Ekhbariya: по оружейному складу группировок в Сирии были нанесены авиаудары

Москва3 мая Вести.Предположительно иорданские вооруженные силы нанесли авиаудар по штабу вооруженных группировок в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники.

Уточняется, что штаб находился в населенном пункте Шахба.

Авиаудары, предположительно нанесенные иорданскими военными самолетами, были направлены на склад с оружием и наркотиками сказано в сообщении

Ранее в МИД Сирии сообщили, что силы международной коалиции во главе с США покинут Арабскую Республику, поскольку главная цель в борьбе с террористами ИГ ("Исламское государство", запрещена в России как террористическая организация) достигнута. При этом в Пентагоне отказались подтвердить эту информацию.