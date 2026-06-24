В США заявили о своем ударе по северо-западу Сирии и гибели одного из лидеров ИГ

В США заявили об ударе по Сирии, при котором погиб один из лидеров ИГ В США заявили о своем ударе по северо-западу Сирии и гибели одного из лидеров ИГ

Москва24 июн Вести.Американские военные нанесли авиаудар по северо-западу Сирии, при котором погиб высокопоставленный лидер ИГ ("Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом утверждает Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов.

Согласно этой информации, атака была совершена еще на прошлой неделе.

Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ говорится в заявлении

В январе Центральное командование ВС США заявляло, что американские военные ликвидировали в Сирии террориста, который связан с атакой ИГ на американских граждан.