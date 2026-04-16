МИД Сирии: США вывели свои силы со всех военных баз в республике

МИД Сирии сообщил о выводе сил США со всех военных баз

Москва16 апр Вести.Сирийская армия полностью взяла под контроль все военные базы в стране, где ранее присутствовали американские военнослужащие. Об этом сообщил МИД Арабской Республики.

МИД приветствует завершение передачи сирийскому правительству военных объектов в Сирии, где присутствовали американские войска говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны

Отмечается, что вывод американских сил завершен после достижения целей по борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Теперь усилия по противодействию терроризму будут возглавлять власти Сирии в сотрудничестве с международным сообществом.

О начале вывода из Сирии американских военных СМИ сообщали в феврале. Отмечалось, что выводится примерно 1 тысяча военных.