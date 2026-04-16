Пентагон отказался комментировать сообщения СМИ в выводе войск США из Сирии

Москва16 апр Вести.Пентагон отказался подтвердить сообщения СМИ о выводе сил международной коалиции во главе с США из Сирии, сообщает РИА Новости.

Мы перенаправляем вас в Центральное командование ответили в Пентагоне на запрос РИА Новости

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) не ответило на запрос РИА Новости.

Между тем МИД Сирии заявил, что международные силы покинут страну, поскольку главная цель в борьбе с террористами ИГ ("Исламское государство", запрещена в России как террористическая организация) достигнута.

Передача всех баз международных сил в Сирии под контроль сирийской армии проведена на высоком уровне безопасности при полной координации между сирийским и американским правительствами, подчеркнул МИД Сирии.