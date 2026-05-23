Москва23 мая Вести.Гражданин Ирака Мохаммед Багер Саад Дауд аль-Саади, задержанный в мае в Турции, планировал покушение на дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Как отмечается, таким образом задержанный хотел отомстить за убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в январе 2020 года. Сулеймани погиб в результате точечного авиаудара, который американские войска нанесли по приказу Трампа.

По словам источников, недавно задержанный 32-летний Мохаммед Багер Саад Дауд аль-Саади дал "обещание" убить Иванку и даже имел чертеж ее дома во Флориде говорится в материале

По информации издания, мужчина проходил подготовку в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

О задержании аль-Саади стало известно 15 мая, его экстрадировали из Турции в США.

Ранее Трамп заявил, что доволен работой Секретной службы и не испытывает беспокойства по поводу возможных покушений на свою жизнь.