NYT сообщила о второй секретной базе Израиля на западе Ирака NYT: Израиль создал вторую секретную военную базу в Ираке

Москва17 мая Вести.Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила об обнаружении второй секретной военной базы Израиля на территории Ирака. По данным издания, базы были созданы более года назад.

Ранее The Wall Street Journal писала, что перед началом конфликта с Ираном Израиль разместил в Ираке секретную базу для поддержки операций ВВС. На объекте, как утверждалось, находились подразделения спецназа и поисково-спасательные группы на случай потерь авиации.

По информации NYT, подготовка одной из баз началась в конце 2024 года. Издание также допускает, что Вашингтон мог скрыть от Багдада сведения о действиях Израиля на территории Ирака.

Согласно публикации, иракские военные вели дистанционное наблюдение за объектом и обращались за разъяснениями к американской стороне, однако ответа не получили. Позже одно из подразделений армии Ирака попыталось приблизиться к базе, но попало под огонь. В результате один военнослужащий погиб, двое получили ранения, были уничтожены два автомобиля.

Со своей стороны власти Ирака отрицают наличие израильских военных баз в стране. В Пентагоне отказались комментировать ситуацию, однако источники NYT считают маловероятным, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) не знало о существовании объектов.

Иракский депутат Ваад аль-Каддо заявил, что подобные действия являются "вопиющим пренебрежением суверенитетом Ирака и достоинством иракского народа".