Москва25 июлВести.Бахрейн и Кувейт тайно направили боевые самолеты для нанесения ударов по объектам на территории Ирана в начале июля.
Это стало первым прямым ответом арабских стран на действия Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.
Авиаудары, по данным источников газеты, были нанесены по складам беспилотников, ракет и другим военным объектам в Иране.
При этом собеседники издания отметили, что Объединенные Арабские Эмираты, которые ранее неоднократно наносили удары по Ирану на раннем этапе войны, предоставили разведывательные данные о целях и обеспечили прикрытие с воздуха.
Этот шаг рассматривается как признак формирующегося сотрудничества арабских стран в противостоянии с Ираном.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Тегеран отверг поступившее от Вашингтона предложение о перемирии, которое было передано иранской стороне через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Иранские представители заявили, что Исламская Республика не заинтересована в каком-либо временном соглашении, так как оно не решит ключевой вопрос контроля над Ормузским проливом.