WSJ: военные самолеты Бахрейна и Кувейта тайно нанесли удары по Ирану в июле

Боевые самолеты Бахрейна и Кувейта тайно атаковали цели в Иране WSJ: военные самолеты Бахрейна и Кувейта тайно нанесли удары по Ирану в июле

Москва25 июл Вести.Бахрейн и Кувейт тайно направили боевые самолеты для нанесения ударов по объектам на территории Ирана в начале июля.

Это стало первым прямым ответом арабских стран на действия Тегерана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Авиаудары, по данным источников газеты, были нанесены по складам беспилотников, ракет и другим военным объектам в Иране.

При этом собеседники издания отметили, что Объединенные Арабские Эмираты, которые ранее неоднократно наносили удары по Ирану на раннем этапе войны, предоставили разведывательные данные о целях и обеспечили прикрытие с воздуха.

Этот шаг рассматривается как признак формирующегося сотрудничества арабских стран в противостоянии с Ираном.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Тегеран отверг поступившее от Вашингтона предложение о перемирии, которое было передано иранской стороне через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Иранские представители заявили, что Исламская Республика не заинтересована в каком-либо временном соглашении, так как оно не решит ключевой вопрос контроля над Ормузским проливом.