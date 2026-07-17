Кувейт отражает ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана ПВО Кувейта отражает атаки иранских ракет и беспилотников

Москва17 июл Вести.Силы ПВО Кувейта ведут перехват иранских ракет и беспилотников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Генерального штаба кувейтской армии в социальной сети X.

В пресс-службе Генштаба уточнили, что любые взрывы, которые слышны, являются результатом работы ПВО.

В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают ракетные и беспилотные атаки противника в связи с иранской агрессией говорится в сообщении

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что армия Ирана нанесла удар по воздушной базе США в Бахрейне, где располагались американские вертолеты и разведывательные самолеты. Агентство Tasnim уточнило, что атака была произведена в рамках операции "Молния" против военных баз США на Ближнем Востоке в ответ на действия американских войск в Иране.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о начале очередной серии американских ударов по иранским целям. Американские военные атаковали железнодорожный узел в иранском портовом городе Бендер-Аббас, города Висиян и Бендер-Ленге, а также аэропорт в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.