В Кувейте сообщили об атаке ракет и беспилотников на страну

Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА В Кувейте сообщили об атаке ракет и беспилотников на страну

Москва3 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку ракет и дронов. Об этом сообщили в Генеральном штабе армии Кувейта.

В Генштабе отметили, что любые звуки взрывов связаны с результатами работы систем ПВО.

В настоящее время кувейтские системы ПВО перехватывают вражеские ракетные и беспилотные атаки говорится в сообщении

Ранее телеканал CBS сообщил, что на авиабазе в Кувейте четверо американских солдат и трое подрядчиков получили легкие ранения при иранском ударе по объекту. Отмечалось, что все семеро сотрудников вернулись к работе в течение суток после инцидента.