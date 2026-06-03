Москва3 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку ракет и дронов. Об этом сообщили в Генеральном штабе армии Кувейта.
В Генштабе отметили, что любые звуки взрывов связаны с результатами работы систем ПВО.
В настоящее время кувейтские системы ПВО перехватывают вражеские ракетные и беспилотные атакиговорится в сообщении
Ранее телеканал CBS сообщил, что на авиабазе в Кувейте четверо американских солдат и трое подрядчиков получили легкие ранения при иранском ударе по объекту. Отмечалось, что все семеро сотрудников вернулись к работе в течение суток после инцидента.