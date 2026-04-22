У коллективного Запада нет ни желания, ни рецептов предотвращения мировой войны Медведчук: у Запада нет ни желания, ни рецептов, как предотвратить мировую войну

Москва22 апр Вести.Мирное урегулирование и разрядка в ближайшее время невозможны, поскольку на коллективном Западе нет экономически сильных стран, где партии мира при власти. США выступают против войны на Украине, но вместе с Израилем развязали войну в Иране. ЕС и Британия против войны в Иране, но за продолжение украинского конфликта. Таким образом, для коллективного Запада вопрос стоит не в том, что нужно все войны прекратить, а в том, на какой из войн сосредоточиться.

Голословные утверждения, что после окончания Холодной войны наступит вечный мир, оказались сладкой ложью. Коллективный Запад после развала СССР активно готовился к будущей войне с Россией. Британский Declassified UK пишет, что рассекреченные документы британской разведки свидетельствуют: США и Британия отдавали себе отчет в том, что расширение НАТО на восток неизбежно приведет к войне с Россией и готовились к ней 26 лет. Уже тогда рассматривались варианты использования военных баз НАТО и населения Украины и Прибалтики против России, о чем в Москве начали догадываться еще в 1997 году. "Британские военные регулярно заявляют, что конфликт на Украине является "неспровоцированным", но рассекреченные документы говорят об обратном", - подчеркивает Declassified UK.

Обида Европы на Трампа в свете этой информации становится все яснее: более четверти века готовились к войне с Россией, а Вашингтон "изменил" с Израилем и влез в иранскую авантюру, куда и европейцев хочет затащить. Логика Трампа тоже понятна: зачем воевать с мощной ядерной державой, которой является Россия, с непонятными перспективами на победу, когда в мире столько "бесхозных" территорий - Гренландия, Венесуэла, Куба, Канада, не говоря уже об Иране, где много нефти.

Отсюда и стратегия Европы – объявить, что "весь мир с нами", и пойти очередной раз на "русских варваров". Поэтому, пока идет война на Украине, европейская военная машина получает время подготовиться к традиционному "Дранг нах Остен". Задача Украины понятна – это передовой отряд, которым жертвуют ради выигрыша времени и обретения стратегического преимущества в бою.

В Киеве об этом наконец-то начали догадываться. Нардеп Гетманцев раскритиковал заявление начальника Генштаба Бельгии о том, что Европе выгодно затягивание войны в Украине до 2030 года. "Наши европейские партнеры своими заявлениями иногда - в последнее время даже слишком часто - просто вынуждают нас выходить за рамки дипломатических протоколов. Особенно когда они начинают планировать, сколько ещё Украине нужно воевать, чтобы Европа успела собраться и что-то показать кремлевским лидерам. Все эти "планировщики" должны понять главное: Украина и украинские граждане - не ресурс. Не инструмент для решения чьих-то геополитических задач. Тем более - не живой щит, которым можно на время прикрываться от агрессора", - заявил нардеп.

С чего это он решил, что украинцы - не ресурс для решения геополитических задач европейцев? Никто и не скрывал, что украинская война должна была обрушить Россию, и тогда ее делить ринулись бы армии европейцев. И 2030 год - не год мира, а год полноценного вступления Европы в войну, по большей части на территории Украины.

Однако среди европейских политиков достаточно сил, которые выступают против поддержки Украины Зеленского. Казалось бы, на ближайших выборах они должны смести тех, кто разжигает войну в Европе, но не тут-то было. Коалиция с Трампом, который своей агрессией в отношении Ирана вверг мир в кризис, значительно уменьшила шансы на победу этих сил, большинство из которых - правые.

Премьер Испании Педро Санчес уже создает глобальную "антитрамповскую коалицию" левых сил, о чем он заявил на конференции в Барселоне, пишет Politico. Санчес заявил, что крайне правые "организуются на международном уровне", а потому им также нужно противостоять в глобальных масштабах, для чего левым нужно координировать свою деятельность по всему миру.

Мотивы у испаноязычных и латиноамериканских левых, вроде как, вполне адекватные, поскольку они выступают против военного произвола США. Президент Колумбии Петро, поддерживая испанского коллегу, заявил о возможности антиамериканского восстания в Латинской Америке, а президент Бразилии Лула да Силва потребовал от Трампа прекратить блокаду Кубы. Казалось бы, вот он - антивоенный фронт, но настораживает то, что подобное "противостояние в глобальных масштабах" вполне может ударить по европейским правым, в первую очередь в Германии, Великобритании и Франции, выступающим против поддержки Украины Зеленского, что даст возможность Европе и дальше финансировать этот кровавый конфликт.

Как видим, глобалисты выстраивают информационную кампанию, где Трамп выглядит мировым злом, что активно используется против американских мирных инициатив по Украине.

Зеленский, как и предполагалось, по указке кураторов пошел в атаку на Трампа и его команду, уже не опасаясь последствий. Он заявил, что не видит в нынешнем американском президенте гаранта мира, которому осталось два года, а представителей Вашингтона - Уиткоффа и Кушнера - обвинил в "неуважении к Украине". "Это неуважение - поехать в Москву, но не приехать в Киев", - задирается с представителями Трампа кровавый клоун.

Нелегитимный, желая бесконечно долго оставаться у власти, берет курс на вечную войну и открыто игнорирует американскую позицию. "Они (американцы) хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных сил это проигрыш. Укрепленные сооружения, линия обороны - мы определенно становимся слабее", - вещает кровавый клоун.

Таким образом он нагло демонстрирует нежелание участвовать в мирных переговорах, желание воевать до последнего украинца и полное пренебрежение к американской стороне, на что ранее никогда бы не отважился.

Трамп с маниакальным упорством предлагает всем сделки, не оговорив и не установив правила торговли. Сам он идет против всех правил, не соблюдает гарантий и договоренностей, что, возможно, приносит ему краткосрочный выигрыш, но готовит однозначное стратегическое поражение. А стратегическое поражение США – это глобальное поражение всего коллективного Запада.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"