Крым и Северный Кавказ оказались лидерами по снижению спроса на отели

Лидеры по снижению: Крым и Северный Кавказ теряют популярность у туристов Крым и Северный Кавказ оказались лидерами по снижению спроса на отели

Москва26 июн Вести.Крым и Северный Кавказ стали лидерами по снижению объемов гостиничных бронирований на июль-август. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные в Travelline.

В Севастополе количество бронирований сократилось на 43,1% год к году. В целом в Крыму падение составило 30,9%.

В Крыму количество отмененных бронирований за год увеличилось на 87,9%, а в Севастополе — на 78,9% отмечается в сообщении

Снижение спроса связывают с транспортными сложностями, перебоями в работе инфраструктуры и общей осторожностью туристов.

Также популярность теряет Северный Кавказ. В Чечне за год количество бронирований в отели сократилось на 35,8% год к году, в Дагестане - на 29%. Туристов могли отпугнуть, в том числе, наводнения.