Эксперт раскрыл влияние нехватки мест в отелях на доступность и качество отдыха Волков рассказал о влиянии дефицита номерного фонда на стоимость отдыха в РФ

Москва13 авг Вести.Для создания доступного по цене отдыха необходимо решить проблему дефицита номеров в отелях. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

По его словам, планируется создание всесезонной туристической инфраструктуры на Байкале, Азовском море, Черном море и в других регионах.

Ну конечно, на всех наших морях: это Каспийское, Японское, Баренцево, Черное, Азовское море. Баренцево хотелось бы тоже, но там не так. Летом все-таки пока еще там достаточно прохладно, несмотря на то, что действительно Баренцево море пользуется большим спросом на сегодня… но скоро все с учетом глобального потепления, как говорится, все сейчас меняется, и не только у нас, но и во всем мире. И, конечно же, озеро Байкал. Будут созданы инфраструктура аквапарков круглогодичных, всесезонных, закрытых. Это будет инфраструктура бассейнов, банных комплексов и так далее. И задача государства, в том числе, сделать их такими мультиформатными поделился Волков

Он уточнил, что в Крыму, на Байкале и на Каспии строительство таких кластеров уже начато. Первые объекты должны быть готовы примерно через полтора года.

Строим, и это достаточно быстро, и не везде, как говорится, сразу приступили. Где-то вопрос, связанный с землей, где-то вопрос, связанный с проектированием, но Байкал сейчас строится, строится в Крыму строится Каспийский кластер — это уже что находится на этапе строительства. Полагаю, что к двадцать седьмому, к концу, может быть, года, к двадцать восьмому, мы с вами уже сможем увидеть первые объекты на Каспийском море, озере Байкал и в Крыму заявил он

Также Волков добавил, что основная задача состоит в создании сервиса и номерного фонда, сравнимого с турецкими курортами.

Вот для того чтобы решить задачу цены-качества и вообще в целом доступности нашего отдыха в России по цене, я имею в виду, это вопрос как раз дефицита номерного фонда. Задача как раз и создать такое количество номеров и такой вид сервиса, где большой комплекс, как в Анталье, Белеке, Бодруме и так далее, мог бы появиться в России заключил он

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать речные круизы. В последние годы самыми популярными стали маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом и по городам "Золотого кольца".