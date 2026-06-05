Москва5 июнВести.Быстровозводимые гостиницы собираются из модулей в самых живописных местах регионов РФ. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что в прошлом году было построено порядка 10 тысяч номеров.
И вот до конца года еще будет 6 тысяч таких номеров введено. И в следующем году еще 4 тысячи. Они, как правило, создаются в самых живописных, хороших местах в регионахсказал Чернышенко
Вице-премьер добавил, что государство компенсирует 50% стоимости возводимой инфраструктуры, которая обычно делается из модулей, которые собираются непосредственно в регионе.