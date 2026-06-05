Чернышенко рассказал о сборке быстровозводимых гостиниц в регионах Чернышенко: быстровозводимые гостиницы собирают в красивейших местах России

Москва5 июн Вести.Быстровозводимые гостиницы собираются из модулей в самых живописных местах регионов РФ. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в прошлом году было построено порядка 10 тысяч номеров.

И вот до конца года еще будет 6 тысяч таких номеров введено. И в следующем году еще 4 тысячи. Они, как правило, создаются в самых живописных, хороших местах в регионах сказал Чернышенко

Вице-премьер добавил, что государство компенсирует 50% стоимости возводимой инфраструктуры, которая обычно делается из модулей, которые собираются непосредственно в регионе.