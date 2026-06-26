Росавиация: заявка Air Algerie на выполнение рейсов между РФ и Алжиром одобрена

Авиакомпания Air Algerie будет выполнять рейсы между Россией и Алжиром Росавиация: заявка Air Algerie на выполнение рейсов между РФ и Алжиром одобрена

Москва26 июн Вести.Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на выполнение трех рейсов в неделю между Москвой и Алжиром летом 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам встречи главы Росавиации Дмитрия Ядрова с послом Алжира в Москве Туфиком Джуамой.

Рейсы единственного перевозчика между РФ и Алжиром Air Algerie были отменены в апреле 2026 года. Тогда глава Росавиации сообщил, что Москва ведет переговоры с авиавластями Алжира, и предположил, что перелеты между странами вскоре возобновятся.

Национальная авиакомпания Air Algerie выполняет перелеты по маршруту Алжир – Москва (Шереметьево) в течение длительного времени. В летнем сезоне расписания этого года Росавиация одобрила заявки перевозчика на выполнение трех регулярных рейсов в неделю по тому же маршруту сообщил Ядров

Он также заявил, что Россия ценит вклад Алжира в сохранение многолетних отношений государств и заинтересованность республики в развитии авиасообщения между странами.

Ранее стало известно, что крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air заинтересована в возобновлении рейсов в Россию.