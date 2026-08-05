Компания Syrian Airlines с 16 августа возобновит рейсы из Дамаска в Москву

Сирия впервые после смены власти возобновляет авиарейсы в Москву Компания Syrian Airlines с 16 августа возобновит рейсы из Дамаска в Москву

Москва5 авг Вести.Сирийская авиакомпания Syrian Airlines объявила о возобновлении полетов между Дамаском и Москвой. Соответствующая информация опубликована на странице перевозчика в соцсети X.

Авиасообщение между двумя столицами восстановится в воскресенье, 16 августа.

Пассажиры могут приобрести билеты через официальный сайт авиакомпании или ее мобильное приложение.

Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии в сообщении в соцсети X подтвердило, что пока речь идет о возобновлении регулярных прямых перелетов между Дамаском и Москвой.

Прямое авиасообщение между Сирией и Россией было приостановлено в декабре 2024 года. Причиной стали сложная внутриполитическая обстановка в Арабской Республике и временное закрытие международного аэропорта Дамаска.

Ранее Россия и Ирак также возобновили прямое авиасообщение после пятимесячного перерыва. Первый рейс авиакомпании Iraqi Airways в московский аэропорт Внуково состоялся 4 августа. Перевозчик планирует выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.