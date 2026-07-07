Росавиация открыла аэропорт Сочи после отмены тревоги Аэропорт Сочи возобновил работу после отмены тревоги из-за БПЛА

Москва7 июл Вести.Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Сочи после отбоя тревоги из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в городе-курорте и на федеральной территории "Сириус".

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства "Говорит Росавиация" на платформе MAX

Согласно информации руководителей Сочи и Сириуса Андрея Прошунина и Дмитрия Плишкина, которая опубликована в MAX, в настоящее время воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА отменена.