РСТ: интерес российских туристов к Непалу растет каждый год

Спрос российских туристов на Непал стабильно растет РСТ: интерес российских туристов к Непалу растет каждый год

Москва27 авг Вести.Организованный туристический поток из России в Непал крайне мал, однако каждый год интерес россиян к посещению этой страны растет. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

По его словам, в прошлом году Непал посетило около 15 тысяч российских туристов. В основном в это число входят самостоятельные путешественники, которые сами бронируют отели и покупают авиабилеты.

Организованный туристический поток туда крайне мал, однако год к году он растет и интерес к приключенческому туризму все больше. отметил он

Также Абдюханов назвал три основные категории путешественников, которые приезжают в Непал.

Первая категория – это те, кто хотят взойти на Эверест и другие восьмитысячники… но это категория профессиональных альпинистов, профессиональных туристов, либо людей, которые готовы заплатить… за восхождение с гидами на Эверест. Эта группа самая малочисленная рассказал он

Во вторую категорию входят российские туристы, желающие совершать треккинги к базовому лагерю Эвереста или вокруг горных массивов Аннапурны и Манаслу.

Последняя группа – это туристы, которые посещают Непал для того, чтобы изучить местную природу, посетить национальные заповедники и какие-то исторические достопримечательности подытожил Абдюханов

Ранее МИД РФ настоятельно призвал россиян воздержаться от посещения районов, затронутых наводнением, в Непале. Кроме того, соотечественникам следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.