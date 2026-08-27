Москва27 авгВести.Россия настоятельно призывает своих граждан воздержаться от посещения районов, затронутых наводнением, в Непале, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В ходе брифинга дипломат также указала, что российским гражданам в Непале следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.
Настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от посещения указанных районовсказала она
Ранее сообщалось, что восемь туристов из РФ не выходят на связь после наводнения в Непале.