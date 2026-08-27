Посольство РФ в Непале: две россиянки были эвакуированы на границе с Китаем

Россиянки рассказали, как спаслись при наводнении в Непале Посольство РФ в Непале: две россиянки были эвакуированы на границе с Китаем

Москва27 авг Вести.В четверг, 27 августа, в российское посольство в Непале обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на пограничном переходе с Китаем. Об этом сообщил советник-посланник российского посольства в республике Ринчен Ракшаев в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, женщины смогли спастись от наводнения, взобравшись на возвышенности. Сейчас им оформляют документы для возвращения в Россию.

Сегодня в посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на пограничном контрольно-пропускном пункте и ожидали завершения процедур в автобусе, когда увидели паводок. Спаслись, взобравшись по лестнице на гору. Сейчас оформляем им свидетельства на возвращение в Россию сообщил Ракшаев

Ранее сообщалось, что восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Сильный паводок произошел в северных районах страны в среду утром.

По последним данным, более 640 туристов числятся пропавшими без вести.