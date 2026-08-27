Москва27 авг Вести.Катастрофическое наводнение в Непале могло произойти из-за обрушения ледниковых пород выше по течению рек Бхоте-Коши и Трисули. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщили российские гиды в республике Виталий Ващук и Елена Тришанкова.

По словам Ващука, горный район Лантанг в Непале исторически довольно опасен, особенно в периоды прохождения сезонов дождей.

Думаю, что произошло следующее: выше по течению реки произошло обрушение какой-то из ледниковых пород, и большие массы воды как бы были подтолкнуты вниз, набирая ход вниз по течению, и в итоге начали сносить все на своем пути, превратившись в своего рода цунами. То есть назвать это обычным наводнением не совсем было бы верно сообщил гид

Как отметила Тришанкова, сход селевых масс в реку Трисули случился на контрольно-пропускном пункте с Китаем. И сегодня это очень популярное направление у паломников, которые направляются к священной горе Кайлас в Тибете.

Десятки автобусов, сотни, десятки групп и туристов. Соседний регион Лантанг, который часто используют туристы для акклиматизации перед паломничеством на эту святую гору, тоже задет этими огромными потоками реки Трисули подчеркнула она

В среду, 26 августа, на границе Непала и Китая сошла лавина из грязи и камней, что привело к наводнению на непальской стороне. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после схода селя. Уточняется, что среди них есть восемь граждан России.

В МИД РФ настоятельно призвали россиян воздержаться от посещения затронутых наводнением районов в Непале. Кроме того, гражданам следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.