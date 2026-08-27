Очевидец наводнения в Непале о сходе масштабного селя: подумал, что это ИИ Очевидец наводнения в Непале рассказал, как сель снес монументальное здание КПП

Москва27 авг Вести.Монументальное здание КПП Гьиронг на границе Китая и Непала в городском округе Шигадзе было полностью уничтожено селевым потоком, который снес капитальное сооружение, а также прилегающую парковку с автобусами. Очевидец и туроператор Дмитрий Старков в интервью ИС "Вести" поделился подробностями произошедшего.

Его туристическая группа пересекала границу после акклиматизации в районе Лантанг. По словам Старкова, хотя в планах была однодневная остановка на отдых, он настоял на скором переходе, что в итоге спасло жизнь ему и туристам.

26-го числа в 10 утра по китайскому времени сошел огромный вот этот сель и снес полностью всю границу: имеется в виду капитальное здание, парковку, автобусы – просто как спички. Это я сначала подумал на самом деле, что это ИИ. Вот я не поверил. Я вчера был там: монументальнейшее здание… пять или десять этажей. Невозможно было представить, что это все может просто снести рассказал он

В среду, 26 августа, на границе Непала и Китая сошла лавина из грязи и камней, что привело к наводнению на непальской стороне. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после схода селя. Уточняется, что среди них есть восемь граждан России.

В МИД РФ настоятельно призвали россиян воздержаться от посещения затронутых наводнением районов Непала. Кроме того, гражданам следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.