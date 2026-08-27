Москва27 авгВести.Восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.
Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром.
Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьмисказал дипломат
Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести в результате схода селя в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев.
Бедствие также нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны.