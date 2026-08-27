В Непале после крупного наводнения на связь не вышли восемь туристов из России

В Непале после наводнения пропали восемь российских туристов В Непале после крупного наводнения на связь не вышли восемь туристов из России

Москва27 авг Вести.Восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром.

Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми сказал дипломат

Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести в результате схода селя в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев.

Бедствие также нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны.