Москва27 авгВести.Восемь российских туристов не выходят на связь после наводнения в Непале. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром.

Число российских туристов, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, достигло восьми

сказал дипломат

Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести в результате схода селя в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев.

Бедствие также нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны.