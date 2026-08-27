В РСТ указали, что организованных туристов из РФ в Непале практически нет

Организованных российских туристов в Непале сейчас почти нет В РСТ указали, что организованных туристов из РФ в Непале практически нет

Москва27 авг Вести.Организованных российских туристов в Непале на данный момент практически нет. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Он отметил, что туристический сезон в Непале для активных путешественников начинается с середины октября. И именно по этой причине в республике сейчас находится мало россиян.

По нашей информации, организованных туристов там практически нет. Мы опросили несколько компаний, и мы получаем информацию, что в данный момент в Непале нетуристический сезон, идет сезон муссонов и сильных дождей отметил Абдюханов

В РСТ рекомендовали россиянам при оформлении тура в Непал обращать внимание на компанию, которая его предлагает, и отказываться от услуг блогеров и других непрофессиональных участников рынка.

Компания должна иметь реестровый номер туроператора, который внесен в специальный реестр на сайте Министерства экономического развития РФ. Таким образом, туристы, которые приобретают путевки, уже должны понимать, что… за них несет ответственность туроператор. Стоит задуматься также и о страховке, обратиться в страховую компанию и получить консультацию, как можно застраховать свою жизнь и здоровье при поездках добавил эксперт

Ранее МИД РФ настоятельно призвал россиян воздержаться от посещения районов, затронутых наводнением, в Непале. Кроме того, соотечественникам следует немедленно связаться с посольством РФ в Катманду в целях учета и при необходимости оказания помощи.