Путин заявил, что объем перевозок по Трансарктическому коридору вырастет вдвое Путин: объем перевозок по Трансарктическому коридору вырастет на 100%

Москва3 сен Вести.Объем перевозок по Трансарктическому транспортному коридору к 2030 году вырастет вдвое и составит не менее 70 млн тонн в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, крупные инфраструктурные логистические проекты требуют масштабных инвестиций.

В целом ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 млн тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что необходимы эффективные механизмы поддержки частных вложений, в том числе от зарубежных инвесторов и суверенных фондов.

Накануне, 2 сентября, глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" сообщил, что в ближайшие пять лет перед госкорпорацией стоит задача превратить Северный морской путь в Трансарктический транспортный коридор (ТТК).