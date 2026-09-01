Глава Росатома сообщил об инвестициях в 10 трлн рублей в развитие ТТК Лихачев: модель развития ТТК подразумевается инвестиции в 10 трлн рублей

Москва1 сен Вести.Финансово-экономическая модель развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) подразумевает под собой инвестиции в 10 триллионов рублей, которые будут вложены в проект в течение 10 лет - до 2035 года. Об этом в интервью журналу "Эксперт" сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Финансово-экономическая модель - ключевой инструмент стратегического планирования развития коридора. Мы по поручению президента ее сформировали с привлечением к этой работе Востокгосплана, Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития и РЖД. В основе модели - несколько ключевых предпосылок. Первая их часть включает в себя, грубо говоря, масштаб необходимых инвестиций: до 2030 года - 5 трлн руб. и в течение следующих пяти лет - еще столько же сказал Лихачев

По его словам, источником инвестиций, источником инвестиций должны стать "и частные средства, и государственные, и международные, как собственные, так и заемные". Глава Росатома также отметил, что создание ТТК имеет также важную международную задачу.

ТТК должен встроить Россию в новую мировую логистическую архитектуру, придать новое измерение участию нашей страны в международном разделении труда, международной кооперации, привлечении партнеров. Как сказал президент, он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива, Африки. В этом смысле ТТК - это большая дорога, логистический коридор между растущими экономиками Юго-Восточной Азии и европейскими рынками подчеркнул Лихачев

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть ряд вопросов по направлению Северного морского пути, в частности о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры ТТК. Утвержденный президентом перечень поручений был размещен на сайте Кремля 23 апреля 2026 года по итогам совещания с членами правительства.