Росатом хочет войти в семерку крупнейших морских перевозчиков БРИКС к 2035 году Лихачев: Росатом намерен войти в семерку крупнейших морских перевозчиков БРИКС

Москва1 сен Вести.Логистический дивизион Росатома намерен войти в семерку самых крупных морских перевозчиков стран БРИКС к 2035 году. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, которые приводит журнал "Эксперт", к 2030 году Росатом намерен охватить 35 стран.

К 2035 году планируем более чем втрое увеличить вместимость торгового флота и войти в семерку крупнейших морских перевозчиков стран БРИКС сказал Лихачев

Глава Росатома подчеркнул, что госкорпорация намерена расширять сеть международных морских сервисов, в том числе развивать экспортно-импортные и транзитные перевозки по Северному морскому пути как морской части Трансарктического транспортного коридора.

31 августа Лихачев заявил, что Росатом ведет активную работу со странами Шанхайской организации сотрудничества.