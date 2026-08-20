Росатом построит еще 17 энергоблоков АЭС в шести странах Лихачев: Росатом построит еще 17 энергоблоков АЭС в шести странах

Москва20 авг Вести.Росатом договорился о строительстве еще 17 энергоблоков АЭС в шести странах. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на совещании по вопросам развития атомной энергетики, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам Лихачева, Росатом работает над дальнейшим расширением зарубежного присутствия.

Уже имеем подписанные договоренности на строительство еще 17 энергоблоков в шести странах отметил он

По его словам, одно из последних межправительственных соглашений было подписано с Вьетнамом. Кроме того, на текущий момент проводятся переговоры еще с 15 странами.

Ранее Росатом опроверг информацию Politico о претензиях Египта по АЭС.