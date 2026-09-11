РФ направила предложения по расширению сотрудничества по АЭС Египту, Индии и КНР Лихачев: Египту, Индии и КНР направлены планы по расширению партнерства по АЭС

Москва11 сен Вести.Россия направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, госкорпорация практически с каждой страной – участницей БРИКС ведет двусторонние переговоры по развитию партнерства в сфере атомной энергетики.

Допустим, Египет. То есть, с одной стороны, полным ходом идет стройка (АЭС "Эль-Дабаа" – прим. ред.), четыре блока, самая крупная стройка на планете, мы готовимся к завозу топлива в следующем году, готовимся к физическому пуску в 2028, но при этом есть возможность расширить количество блоков, увеличить мощность этого проекта. И такие предложения по большим станциям, по малым, мы направили и Египту, и Индии, и, конечно же, Китайской Народной Республике сообщил Лихачев

Ранее Лихачев заявил, что у России и Ирана есть большие перспективы по расширению сотрудничества в атомной энергетике, включая строительство мощных гигаваттных энергоблоков и малых атомных станций.