Москва2 сен Вести.Южная Корея заинтересована в сотрудничестве с Россией в атомной энергетике, хотя и вынуждена вводить против нашей страны санкции. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, санкции Республики Корея против РФ носят вынужденный характер.

Есть санкции, которые страны, скорее, вынуждены вводить из-за огромного политического давления. На мой взгляд, [Южная] Корея относится к этим странам. И здесь, конечно, приходят сразу на ум слова нашего президента о том, что у нас нет недружественных стран и нет недружественных народов - у нас есть недружественные правители и правительства. И в случае, если эти правительства и страны протягивают нам руку дружбы, мы, конечно, ее отталкивать не будем. И в этом смысле мы так осторожно, не торопясь, но работаем, в том числе и с нашими корейскими партнерами. Кстати, у них большой интерес к сотрудничеству с нами и в атомной сфере, потому что Корея — атомная энергетическая держава, с большими амбициями, в том числе и на внешнем рынке. И они понимают, кто устанавливает моду на этом внешнем рынке и, конечно, хотят с нами дружить сказал Лихачев

Также он сообщил, что Росатом находится в шаге от начала физического пуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции.