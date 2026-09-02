Лихачев заявил, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность РФ

Лихачев: другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России Лихачев заявил, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность РФ

Москва2 сен Вести.Другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

По его словам, в настоящее время восемь ледоколов работают, еще четыре строятся, включая ледокол "Лидер".

И вот эта ледоколовооруженность, если можно так выразиться, она уникальна. Это уникальная российская компетенция, и остальные страны только мечтают. Кто как бы с белой, кто с черной завистью смотрят на развитие нашего ледокольного флота сказал он

Кроме того, в ходе этого интервью Лихачев заявил, в частности, что в планах на ближайшие пять лет – превратить Северный морской путь в трансарктический транспортный коридор (ТТК).