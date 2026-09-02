Глава Росатома объявил о задаче превратить Северный морской путь в ТТК за 5 лет

Лихачев: задача на ближайшие пять лет - превратить Севморпуть в ТТК Глава Росатома объявил о задаче превратить Северный морской путь в ТТК за 5 лет

Москва2 сен Вести.В ближайшие пять лет перед Росатомом стоит задача превратить Северный морской путь в Трансарктический транспортный коридор (ТТК). Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

По его словам, ключевая миссия дальневосточного региона - построить Восточные ворота в Россию и Арктику.

В пять лет поставлена задача превратить Северный морской путь в трансарктический транспортный коридор сказал Лихачев

Глава Росатома подчеркнул, что госкорпорация понимает юридическое значение Северного морского пути. Лихачев уточнил, что промежуток от пролива Велькицского до Берингова пролива – самая сложная ледовая обстановка, путь через который невозможен без ледоколов.

Ранее Лихачев заявил, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России.