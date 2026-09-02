Блогер Лерчек попала в больницу с сильной болью в спине

Состояние блогера Валерии Чекалиной ухудшилось Блогер Лерчек попала в больницу с сильной болью в спине

Москва2 сен Вести.Состояние здоровья блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ухудшилось. Об этом сообщил отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини в соцсети.

Отмечается, что у Валерии, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, появились сильные боли в ногах и спине. Она находится в больнице.

Несколько дней назад у Леры началась боль в ногах. Сначала правая, потом левая. И каждый раз было хуже сообщил Луис

По его словам, врачи установили Лерчек катетер с контрастом, однако не обнаружили причину боли. Также ей сделали МРТ поясничного и крестцового отдела. Лерчек находится под сильными обезболивающими.