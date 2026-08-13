Блогеру Лерчек назначили пожизненную терапию от рака Блогеру Лерчек предписали пожизненную терапию от рака

Москва13 авг Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в рамках борьбы с онкологическим заболеванием вынуждена получать пожизненную терапию, заявил источник РИА Новости.

В феврале 2026 года Чекалина, находясь под домашним арестом, родила четвертого ребенка. Вскоре после этого у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели приводит РИА Новости слова источника

Непереносимость токсичности может возникнуть при серьезных побочных эффектах, что потребует временного перерыва или полного прекращения лечения.

Таргетные препараты разрабатывают для воздействия на конкретный мутировавший ген раковой клетки определенного вида опухоли, уточняет сайт Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Блохина, где Чекалина проходит лечение.

В начале августа Чекалина завершила последний курс химиотерапии.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и выводе денег за рубеж.

Суд оштрафовал Чекалину на 763,5 млн руб. и лишил ее права администрировать сайты на ближайшие три года.

Адвокаты осужденной, как и прокуратура намерены обжаловать приговор.