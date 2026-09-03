Оверчук высказался о движении Армении в ЕС: пожалуйста, но не за наш счет

"Пожалуйста, но не за наш счет": Оверчук о движении Армении в Евросоюз Оверчук высказался о движении Армении в ЕС: пожалуйста, но не за наш счет

Москва3 сен Вести.Россия не мешает Армении в присоединении к Евросоюзу (ЕС), только просит делать это не за счет Москвы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он напомнил, что при вступлении в Евросоюз Армения должна будет перестроиться под европейские требования.

Будете с Европой, конечно, будут таможенные пошлины, как иначе? Понятно, что не будет тех преференций, которые есть сегодня, и в вопросах авиации, и в вопросах автомобильного транспорта, и в вопросах железнодорожного сообщения. Понятно, мы перестанем признавать вашу сертификацию, понятно, что вам придется, наверное, даже точно идти навстречу там европейским требованиям в области ветеринарного, фитосанитарного контроля, вы туда пойдете, если вас туда пустят, потому что слова они красиво говорят сказал Оверчук

Армении придется вложиться, чтобы перестроить свою экономику на европейские рельсы, считает вице-премьер РФ.

Сейчас вот европейском парламенте готовится соответствующий документ к принятию, где они освобождают армян на два года от пошлин. Это звучит красиво, но это еще должно сопровождаться совершенно определенными инвестициями, для того чтобы эта армянская продукция, армянская экономика перестроилась и стала уже работать на европейских рельсах Пожалуйста, это большой путь. Начинайте. Мы не мешаем, но просто не за наш счет добавил он

Также Оверчук указал на попытку Запада использовать Армению как таран против России. По его словам, Еревану следует определиться: союзничает ли он с Россией или рассчитывает на поддержку западных стран.