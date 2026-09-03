Оверчук считает, что Армения будет обманута Евросоюзом Оверчук: убежден, что Армению обманут в Евросоюзе

Москва3 сен Вести.Армению точно обманут в Евросоюзе. Стране многое обещают, однако это могут быть пустые слова. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он обратил внимание на то, что Армения должна сама решить вестись ей на громкие речи ЕС или нет.

Это их дело обещать, армян дело вестись или не вестись… Те точно обманут, потому что они обещать — это, как говорится, одно, а делать это другое. Для того, чтобы соответствовать европейским требованиям, нужно перестраивать свои системы ветеринарного, фитосанитарного контроля, технические регламенты, сертификационные требования. Поэтому это очень тяжелая работа, которая вот так вот просто по щелчку не решается сказал Оверчук

Ранее Оверчук заявил, что Запад пытается использовать Ереван в качестве тарана против России.