Оверчук: в Армении стесняются говорить, что получают зерно и удобрения из России Оверчук: Армения стесняется сказать, что получает зерно и удобрения благодаря РФ

Москва3 сен Вести.В Армении стесняются признать, что получают зерно и удобрения из России и благодаря российским усилиям, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Он обратил внимание на то, что в Ереване не принято даже упоминать об этом.

Было принято решение президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглы Алиевым о разрешении транзита через территорию Азербайджана грузов по железной дороге из России через Азербайджан в Грузию и в Армению. Только российские железные дороги смогли буквально в считанные дни собрать весь этот маршрут, договориться с коллегами и в Азербайджане, и в Грузии, и в Армении, и провести первый груз. Первый груз зерна был российским. Они сегодня даже об этом не упоминают. То есть они стесняются сказать, что они по этой железной дороге благодаря российским усилиям получают грузы, и зерно, и удобрения из России. То есть от кого угодно, может, там с космоса к ним прилетает, мы не знаем отметил зампред правительства

Оверчук удивился отношению нынешнего руководства Армении к России.

Вот какое отношение к России у нынешнего руководства Армении? Мы это видим. И, конечно же, мы говорим: "Ребята, давайте честно, договоритесь о референдуме, вот проведите референдум, решите, как вы решите, мы с вами спокойно по-новому, на новой экономической основе отстроим эти отношения" добавил вице-премьер РФ

Также Оверчук в интервью рассказал, что в Армении считают, что присутствие России на Южно-Кавказской железной дороге мешает развитию Еревана.