Оверчук: Ереван считает, что присутствие РФ в лице ЮКЖД мешает развитию Армении Оверчук: власти Армении считают, что Россия в лице ЮКЖД тормозит их развитие

Москва3 сен Вести.Руководители Армении считают, что присутствие российской концессии на Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) мешает развитию Еревана, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, такие сигналы Россия получает через СМИ.

Мы тоже читаем газеты, Telegram-каналы. И периодически через средства массовой информации мы получаем сигналы о том, что, по мнению руководителей Армении, присутствие российской концессии в лице ЮКЖД, это дочка Российских железных дорог, сегодня мешает развитию Армении. То, что Россия там присутствует - в силу какой-то токсичности, какой-то санкционности, которую только они видят, это мешает развитию сказал Оверчук

Вице-премьер подчеркнул, что в РФ удивляются подобным заявлениям, так как российские железные дороги перевозят более сотни миллионов тонн грузов между Востоком и Западом по российской территории в Европу.

Мы удивляемся, когда слышим такие вещи, потому что российские железные дороги перевозят миллионы - больше сотни миллионов тонн грузов между, скажем, Востоком и Западом по российской территории в Европу, и там таких вопросов не возникает. А вот через Армению - почему-то возникает. И поэтому мы делаем из этого свой вывод, что нынешнее руководство Армении стремится вытеснить, видимо, по каким-то советам своих западных друзей, российского эконом-оператора из Армении отметил Оверчук

Ранее Оверчук сообщил, что Ереван не обсуждал официально с Москвой вопрос передачи концессии Южно-Кавказской железной дороги.