Москва3 сенВести.Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, говоря о "величайшей услуге" ООН, обеляет зверства, совершенные сверхдержавами в отношении других государств, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.
Багаи высказался по поводу заявления Гутерриша в интервью газете The Financial Times от 25 августа. По словам Генсека ООН, величайшей услугой, оказанной ООН за восемь десятилетий своего существования, стало "предотвращение войны между сверхдержавами".
Багаи напомнил, что один из предшественников Гутерриша, Даг Хаммаршельд, который возглавлял ООН с 1953 по 1961 год, предостерегал от сведения роли ООН только к служению "в интересах великих держав".
При этом Багаи сослался на устав ООН, который запрещает странам-членам угрожать силой и ее применением в отношении любого государства.
[Заявление Гутерриша] искажает ст. 2(4) устава ООН, превращая ее в доктрину, которая лишает значимости большинство государств-членов Организации, оправдывает почти каждую войну, подрывает основополагающие принципы и цели устава и, что еще хуже, обеляет зверства, совершенные так называемыми сверхдержавами против всех остальных странподчеркнул Багаи
По такой логике, "войны и зверства в Корее, Вьетнаме, Конго, Ираке, Афганистане, Йемене, Судане и секторе Газа следует считать успехами", отметил Багаи.
Между тем президент Владимир Путин отметил, что центральная роль в мировых делах должна принадлежать ООН, а устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права.
При этом кандидат на пост Генсека ООН, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ООН не в полной мере выполняет свою миссию и не соответствует ожиданиям.