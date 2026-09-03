Москва3 сен Вести.Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, говоря о "величайшей услуге" ООН, обеляет зверства, совершенные сверхдержавами в отношении других государств, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.

Багаи высказался по поводу заявления Гутерриша в интервью газете The Financial Times от 25 августа. По словам Генсека ООН, величайшей услугой, оказанной ООН за восемь десятилетий своего существования, стало "предотвращение войны между сверхдержавами"​​​.

Багаи напомнил, что один из предшественников Гутерриша, Даг Хаммаршельд, который возглавлял ООН с 1953 по 1961 год, предостерегал от сведения роли ООН только к служению "в интересах великих держав".

При этом Багаи сослался на устав ООН, который запрещает странам-членам угрожать силой и ее применением в отношении любого государства.

[Заявление Гутерриша] искажает ст. 2(4) устава ООН, превращая ее в доктрину, которая лишает значимости большинство государств-членов Организации, оправдывает почти каждую войну, подрывает основополагающие принципы и цели устава и, что еще хуже, обеляет зверства, совершенные так называемыми сверхдержавами против всех остальных стран подчеркнул Багаи

По такой логике, "войны и зверства в Корее, Вьетнаме, Конго, Ираке, Афганистане, Йемене, Судане и секторе Газа следует считать успехами", отметил Багаи.

Между тем президент Владимир Путин отметил, что центральная роль в мировых делах должна принадлежать ООН, а устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права.

При этом кандидат на пост Генсека ООН, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ООН не в полной мере выполняет свою миссию и не соответствует ожиданиям.