Москва25 авгВести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что самой главной проблемой в ходе его работы стали отношения с США. Об этом пишет Financial Times.
По информации источника, США до президентства Дональда Трампа были крупнейшими спонсорами организации.
FT отмечает, что у Гутерриша не сложились хорошие личные отношения с американским лидером, из-за чего взносы Штатов резко сократились.
Генсек ООН, чьи полномочия истекают 31 декабря 2026 года, также дал совет своему преемнику.
Единственный совет Гутерриша - оставаться самим собой и делать то, во что ты веришьпишет газета
Ранее стало известно, что лидером второго тура предварительного голосования на должность генерального секретаря ООН стала представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. В поддержку дальнейшего участия Родригес-Биркетт выступили восемь членов Совета Безопасности ООН, против высказались трое, а еще четверо не выразили мнения.