Гутерриш назвал отношения с США главной проблемой в организации работы ООН

Гутерриш рассказал о главных трудностях за время пребывания на посту генсека ООН Гутерриш назвал отношения с США главной проблемой в организации работы ООН

Москва25 авг Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что самой главной проблемой в ходе его работы стали отношения с США. Об этом пишет Financial Times.

По информации источника, США до президентства Дональда Трампа были крупнейшими спонсорами организации.

FT отмечает, что у Гутерриша не сложились хорошие личные отношения с американским лидером, из-за чего взносы Штатов резко сократились.

Генсек ООН, чьи полномочия истекают 31 декабря 2026 года, также дал совет своему преемнику.

Единственный совет Гутерриша - оставаться самим собой и делать то, во что ты веришь пишет газета

Ранее стало известно, что лидером второго тура предварительного голосования на должность генерального секретаря ООН стала представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. В поддержку дальнейшего участия Родригес-Биркетт выступили восемь членов Совета Безопасности ООН, против высказались трое, а еще четверо не выразили мнения.